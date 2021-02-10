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  1. Політика

В Євросоюзі назвали головну проблему України

10 лютого, 13:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Боротьба з корупцією – це ключова умова для отримання Україною фінансової допомоги від ЄС

Головною проблемою України є корупція, яка заважає більш ефективно просувати реформи. Однак в Європейському Союзі усвідомлюють, що реформувати країну складно в умовах російської агресії.

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Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час обговорення в Європарламенті звіту про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Європейська правда.

Він зазначив, що в останні роки Україна провела багато важливих реформ і похвалив українську владу. Але водночас нагадав, що боротьба з корупцією – ключова умова макрофінансової підтримки від ЄС.

"Однак, незважаючи на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні. Ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання", – сказав Домбровскіс.

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Європейський чиновник зазначив одне із найпроблемніших питань – контрабанда.

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"Її необхідно зупинити, а для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним", – підкреслив віцепрезидент ЄК.

Домбровскіс нагадав про важливість судової реформиі рекомендації ЄС в цьому питанні.

"Ми усвідомлюємо складність завдання. Із самого початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Так що краща відповідь – залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні створять спеціальний портал, куди будь-яка людина зможе повідомляти про корупцію.

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корупція ЄС Украина боротьба з корупцією Валдіс Домбровскіс
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