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Чому надання громадянства України Невзорову тримали в таємниці? Ми дізналися про подробиці

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3 червня, 17:15
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Указ був підписаний президентом ще кілька тижнів тому
Російський журналіст Олександр Невзоров отримав українське громадянство.
Російський журналіст Олександр Невзоров отримав українське громадянство. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров та його дружина Лідія набули українського громадянства згідно з Указом президента від 21 травня. Про це "Сьогодні" повідомило джерело в Кабміні. Але, як стало відомо, цей указ – закритий.

Як уточнили нам джерела в Офісі президента, згідно з Законом про захист персональних даних, заборонено розголошувати інформацію про надання чи позбавлення громадянства особи без її згоди.

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"Не спростовуємо інформації, що з'явилася, але й не підтверджуємо", – відповіли нам в ОП.

Водночас, як нам стало відомо, Невзоров із дружиною поки що не в Україні.

"Коли планують приїхати і чи приїдуть – цього поки що не повідомляли", – уточнив нам високопосадовець.

Сам Невзоров у своєму посту в Telegram повідомив про громадянство завуальовано:

"Злочинець-Росія. Жертва-Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву. Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка збожеволілого диктатора, так, стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Кожен сам робить свій вибір. Важливо розуміти, що третього варіанту не існує. Я стаю на бік жертви. І я дуже вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", – написав журналіст.

В Україні критикують рішення щодо Невзорова

Надання громадянства Невзорову спричинило шквал емоцій в українському сегменті соцмереж. Наприклад, колишній директор Українського Інституту Нацпам'яті України Володимир В'ятрович, подію охарактеризував так:

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"Біда деяких українців, зокрема й частини нашої влади в тому, що всупереч усьому вони досі люблять Росію. Тому шукають "хороших росіян" серед цих невзорових та овсяннікових".

Його пост прокоментували понад сотню людей. Багато хто підтримав, але дехто все ж таки парирував, що одиниці-виключення серед росіян все ж таки бувають.

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