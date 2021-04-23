Нетаньяху погодився стати посередником у переговорах між Україною і Росією

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився стати посередником між Україною і Росією у врегулюванні конфлікту. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
За його словами, ізраїльському прем'єру було зроблено пропозицію стати посередником у переговорах України і Росії.
"У пана Нетаньяху хороші взаємини з президентами Зеленським і Путіним. Я радий повідомити, що він не відмовився від пропозиції, а сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми дуже раді, що Нетаньяху не відхилив наше прохання, а виявив готовність і бажання допомогти", – сказав Корнійчук.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський спочатку запросив Путіна на Донбас.
Але президент РФ здрейфив: знову "відправляє" Київ на переговори з бойовиками, а Зеленського запросив до Москви.
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