Нетаньяху погодився стати посередником у переговорах між Україною і Росією

Ізраїльський прем'єр отримав пропозицію від української сторони допомогти у врегулюванні конфлікту, і він дав обнадійливу відповідь

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився стати посередником між Україною і Росією у врегулюванні конфлікту. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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За його словами, ізраїльському прем'єру було зроблено пропозицію стати посередником у переговорах України і Росії.

"У пана Нетаньяху хороші взаємини з президентами Зеленським і Путіним. Я радий повідомити, що він не відмовився від пропозиції, а сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми дуже раді, що Нетаньяху не відхилив наше прохання, а виявив готовність і бажання допомогти", – сказав Корнійчук.

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