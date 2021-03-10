Не можна окремо зустрічатися з Путіним: Яценюк дав Зеленському пораду

Путін тільки і домагається того, щоб розвалився "нормандський формат"

Президенту Володимиру Зеленському краще не зустрічатись окремо з лідерами "Нормандської четвірки", оскільки тоді цей формат розвалиться і доведеться вести переговори сам на сам з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

Фото: КБФ

За його словами, Путін тільки й домагається того, щоб розвалився "нормандський формат".

"Я б хотів висловити свою пораду президенту Зеленському. Ми завжди підтримуємо ті ініціативи президента, які є проукраїнські. Але ця ініціатива (окремі зустрічі) навряд чи дасть той результат, який необхідний для України. Тому що як тільки "нормандський формат" розвалиться, як тільки будуть персональні зустрічі, в тому числі з Путіним, – це саме те, чого хоче Путін" , – сказав Яценюк.

Також він вважає, що необхідно залучити до "нормандського формату" США і Велику Британію, які допоможуть повернути мир в Україну. Яценюк провів історичну паралель з висадкою союзних військ у Нормандії 1944 року.

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"Тоді розпочався шлях до звільнення Європи. Сьогодні в новому "нормандському форматі", де є Франція і Німеччина, повинен бути шлях до звільнення Європи від російської імперської агресії. І в цьому форматі, як і в далекому 1944 році, повинні бути присутні США та Велика Британія як підписанти Будапештського меморандуму. Саме наші союзники повинні стати пліч-о-пліч з Україною для того, щоб повернути мир на територію України на українському умовах", – сказав політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату".

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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