Русский
$ 27,74
32,97
  1. Влада

Не можна окремо зустрічатися з Путіним: Яценюк дав Зеленському пораду

10 березня, 18:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Путін тільки і домагається того, щоб розвалився "нормандський формат"

Президенту Володимиру Зеленському краще не зустрічатись окремо з лідерами "Нормандської четвірки", оскільки тоді цей формат розвалиться і доведеться вести переговори сам на сам з президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

Фото: КБФ

За його словами, Путін тільки й домагається того, щоб розвалився "нормандський формат".

"Я б хотів висловити свою пораду президенту Зеленському. Ми завжди підтримуємо ті ініціативи президента, які є проукраїнські. Але ця ініціатива (окремі зустрічі) навряд чи дасть той результат, який необхідний для України. Тому що як тільки "нормандський формат" розвалиться, як тільки будуть персональні зустрічі, в тому числі з Путіним, – це саме те, чого хоче Путін" , – сказав Яценюк.

Також він вважає, що необхідно залучити до "нормандського формату" США і Велику Британію, які допоможуть повернути мир в Україну. Яценюк провів історичну паралель з висадкою союзних військ у Нормандії 1944 року.

В тренді
"Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського
Реклама

"Тоді розпочався шлях до звільнення Європи. Сьогодні в новому "нормандському форматі", де є Франція і Німеччина, повинен бути шлях до звільнення Європи від російської імперської агресії. І в цьому форматі, як і в далекому 1944 році, повинні бути присутні США та Велика Британія як підписанти Будапештського меморандуму. Саме наші союзники повинні стати пліч-о-пліч з Україною для того, щоб повернути мир на територію України на українському умовах", – сказав політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату".

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Арсеній Яценюк Володимир Зеленський Володимир Путін нормандський формат Київський безпековий форум

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинаціїВлада
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)Влада
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19Влада
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із Зеленським
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із ЗеленськимВлада
Зеленський на форумі
Зеленський на форумі "ошелешив" фейком з цитатою Лесі УкраїнкиВлада
З Путіним теж? Зеленський готовий окремо зустрітися з лідерами
З Путіним теж? Зеленський готовий окремо зустрітися з лідерами "Нормандської четвірки"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти