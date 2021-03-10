Нельзя отдельно встречаться с Путиным: Яценюк дал Зеленскому совет

Путин только и добивается того, чтобы развалился "нормандский формат"

Президенту Владимиру Зеленскому лучше не встречаться по отдельности с лидерами "Нормандской четверки", поскольку тогда этот формат развалится и придется вести переговоры один на один с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Фото: КФБ

По его словам, Путин только и добивается того, чтобы развалился "нормандский формат".

"Я бы хотел высказать свой совет президенту Зеленскому. Мы всегда поддерживаем те инициативы президента, которые являются проукраинскими. Но эта инициатива (отдельные встречи) вряд ли даст тот результат, который необходим для Украины. Потому что как только "нормандский формат" развалится, как только будут персональные встречи, в том числе с Путиным, – это именно то, чего хочет Путин", – сказал Яценюк.

Также он считает, что необходимо привлечь к "нормандскому формату" США и Великобританию, которые помогут вернуть мир в Украину. Яценюк провел историческую параллель с высадкой союзных войск в Нормандии 1944 года.

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"Тогда начался путь к освобождению Европы. Сегодня в новом "нормандского формате", где есть Франция и Германия, должен быть путь к освобождению Европы от российской имперской агрессии. И в этом формате, как и в далеком 1944 году, должны присутствовать США и Великобритания как подписанты Будапештского меморандума. Именно наши союзники должны встать плечом к плечу с Украиной для того, чтобы вернуть мир на территорию Украины на украинском условиях", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату".

Киевский Форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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