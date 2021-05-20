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Не варто чекати змін щодо України. Кулеба про зустріч Байдена і Путіна

20 травня, 18:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава МЗС заявив, що за одну зустріч президенти РФ і США не домовляться щодо українського питання

Зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна не може кардинально змінити ситуацію стосовно України.

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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Все це дуже складно... Це дуже-дуже велике спрощення, я б сказав – примітивізація зовнішньої політики, – вважати, що за одну зустріч можна про все домовитися", – сказав він.

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Він нагадав про побоювання суспільства в Україні після приходу до влади в США Дональда Трампа, який дійсно хотів перезавантажити відносини з Росією, але зовнішня політика виявилася складнішою.

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"Гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому я дуже спокійно реагую на всі конспірологічні теорії", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення США до переговорів по Донбасу. Водночас він виступає за "паралельну розмову" з Росією.

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