Не ображайте Путіна: Росія поскаржилася на Україну і погрожувала вийти з ПАРЄ (відео)

Після того як Україна оскаржила повноваження російської делегаціїв Парламентській асамблеї Ради Європи, представник росіян Петро Толстой пригрозив виходом із організації, якщо проти Росії будуть якісь санкції. Також він поскаржився на українську делегацію.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Російська делегація залишить залу засідань в ПАРЄ, якщо проти когось із них буде введено хоч найменше обмеження. Нагадаємо, що в 2014 році таким чином РФ вже виходила з ПАРЄ і повернулася лише в 2019-му.

"Якщо буде прийнято рішення про обмеження для будь-якого з членів делегації – ми всі залишимо цей зал, як зробили це у 2014 році", – заявив Толстой.

Також глава делегації РФ звернувся до головуючого на засіданні з вимогою не дозволяти членам української делегації ображати президента РФ Володимира Путіна.

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"Вважаю неприпустимим ображати країну і ображати президента Росії Володимира Путіна... Це в силах головуючого – не допускати такого", – заявив Толстой, відзначивши різкі висловлювання народного депутата України Олексія Гончаренка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Гончаренко в кулуарах ПАРЄ розповів російським журналістам, що їхній делегації місце в "кімнаті грязі" в "палаці Путіна". Пізніше нардеп говорив: "Толстому сказав в очі, що йому треба не в ПАРЄ, а до Путіна в Геленджик танцювати на жердині. Він чомусь образився". Також він говорив, що Путін хоче створити власний мавзолей і побудував його в Геленджику за більш ніж мільярд доларів.

Відзначимо, що в результаті сьогоднішнього голосування в ПАРЄ повноваження делегації Росії продовжили, відхиливши всі українські правки.

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