Гончаренко журналістам РФ в ПАРЄ: Вашій делегації місце в "кімнаті бруду" Путіна (відео)

Український політик вважає, що російським депутатам в ПАРЄ краще танцювати на жердині в кальянній кімнаті палацу Путіна

Народний депутат від "Європейської солідарності", член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко знову "зчепився" у Страсбурзі з російськими журналістамиі пояснив, що Росії не місце в ПАРЄ.

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Відповідне відео він опублікував в Telegram.

"До мене знову підійшли російські пропагандисти з "Росія-1", – сказав він.

На уточнення росіянки, що вони журналісти, нардеп поправив її: "На жаль, ви пропагандисти".

Журналістка нагадала, що Гончаренко був одним із ініціаторів, щоб російську делегацію в ПАРЄ позбавили повноважень.

"Вашій делегації разом із Толстим, Слуцьким місце у "кімнаті бруду" у палаці Путіна в Геленджику. Це місце для них. Ось там кальянна, на жердині їм потрібно виступати перед Путіним. На жаль, вони тут виступають, але, я думаю, це не довго", – сказав політик.

Гончаренко наголосив, що нині знов Україна буде оскаржувати повноваження російської делегації.

"Упевнений, що колеги нас підтримають, дивлячись, як ви вбиваєте людей хімічною зброєю. Ви не розповідаєте на своєму каналі, як вбиваєте опозиціонерів, як б'єте дітей, тисячами затримуєте людей... Ми обов'язково покажемо всьому світу, хто ви є", – додав депутат.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на зимовій сесії ПАРЄ в 2019 році Гончаренко подарував російської пропагандистці туалетний папір із Путіним.

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