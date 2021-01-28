Не обижайте Путина: Россия пожаловалась на Украину и угрожала выйти из ПАСЕ (видео)

После того как Украина оспорила полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, представитель россиян Петр Толстой пригрозил уходом из организации, если против России будут какие-то санкции. Также он пожаловался на украинскую делегацию.

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Об этом сообщает Европейская правда.

Российская делегация покинет зал заседаний в ПАСЕ, если против кого-то из них будет введено хоть малейшее ограничение. Напомним, что в 2014 году таким образом РФ уже выходила из ПАСЕ и вернулись лишь в 2019-м.

"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегации – мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", – заявил Толстой.

Также глава делегации РФ обратился к председательствующему на заседании с требованием не позволять членам украинской делегации оскорблять президента РФ Владимира Путина.

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"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего – не допускать такого", – заявил Толстой, отметив резкие высказывания народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Видео: Telegram/Гончаренко

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Гончаренко в кулуарах ПАСЕ рассказал российским журналистам, что их делегации место в "комнате грязи" во "дворце Путина". Позже нардеп говорил: "Толстому сказал в глаза, что ему надо не в ПАСЕ, а к Путину в Геленджик танцевать на шесте. Он почему-то обиделся". Также он говорил, что Путин хочет создать собственный мавзолей и построил его в Геленджике за более чем миллиард долларов.

Отметим, что в результате сегодняшнего голосования в ПАСЕ полномочия делегации России продлили, отклонив все украинские правки.

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