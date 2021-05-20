Призначено нового міністра інфраструктури: хто такий Олександр Кубраков

Олександр Кубраков. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури, після того як був звільнений Владислав Криклій. Це рішення підтримали 284 народні депутати.

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Проти проголосували 28 нардепів, утрималися 49 і не голосували 23.

Після обрання Кубраков склав присягу міністра.

Що відомо про Олександра Кубракова

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Новопризначений міністр родом з Дніпропетровської області, народився в Першотравенську. За освітою він маркетолог.

Кар'єра:

2004-2006 – ЗАТ "Пріоком", маркетинг-менеджер;

2006-2007 – "Київстар", начальник відділу з моніторингу ринку;

2007-2009 – АКБ "Фінанси і Кредит", начальник управління стратегічного маркетингу;

2009-2011 – "Київстар", начальник відділу маркетингу фіксованого бізнесу;

2011-2015 – радник мера в Київській міській державній адміністрації;

2015-2016 – керівник проєктного офісу Міністерства юстиції;

2016-2019 – керівник сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання;

із серпня 2019-го – народний депутат України;

19 листопада 2019 року призначений Кабінетом Міністрів на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія.