Призначено нового міністра інфраструктури: хто такий Олександр Кубраков

Олександр Кубраков. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури, після того як був звільнений Владислав Криклій. Це рішення підтримали 284 народні депутати.
Проти проголосували 28 нардепів, утрималися 49 і не голосували 23.
Після обрання Кубраков склав присягу міністра.
Що відомо про Олександра Кубракова
Новопризначений міністр родом з Дніпропетровської області, народився в Першотравенську. За освітою він маркетолог.
Кар'єра:
- 2004-2006 – ЗАТ "Пріоком", маркетинг-менеджер;
- 2006-2007 – "Київстар", начальник відділу з моніторингу ринку;
- 2007-2009 – АКБ "Фінанси і Кредит", начальник управління стратегічного маркетингу;
- 2009-2011 – "Київстар", начальник відділу маркетингу фіксованого бізнесу;
- 2011-2015 – радник мера в Київській міській державній адміністрації;
- 2015-2016 – керівник проєктного офісу Міністерства юстиції;
- 2016-2019 – керівник сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання;
- із серпня 2019-го – народний депутат України;
- 19 листопада 2019 року призначений Кабінетом Міністрів на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").
Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія.