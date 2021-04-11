Наша підтримка України непохитна: Британія і США зажадали від Росії припинити провокації

Лондон і Вашингтон виступили на підтримку Києва і домагаються деескалації ситуації

Велика Британія та Сполучені Штати рішуче виступають проти кампанії Росії з дестабілізації України.

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Про це міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб пише на своїй сторінці в Twitter.

Після телефонних переговорів зі своїм американським колегою він заявив:

"Держсекретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно (піти. – Ред.) на деескалацію ситуації і відповідати міжнародним зобов'язанням", взятим на себе в рамках Організації з безпеки і співпраці в Європі, написав Рааб у Twitter.

"Наша підтримка суверенітету України непохитна", – додав британський дипломат.

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Своєю чергою глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс уточнив, що учасники розмови підтвердили "свою підтримку України перед лицем російських провокацій", пише Deutsche Welle.

"Вони обидва наголосили на необхідності негайного припинення Москвою нарощування своєї військової присутності (біля кордонів з Україною. – Ред.) і провокаційною риторики", – додав прессекретар.

Нагадаємо, Німеччина зажадала від Росії пояснити перекидання військ на кордон з Україною. Глава оборонного відомства Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила: "Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються".

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