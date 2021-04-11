Німеччина зажадала від Росії пояснити перекидання військ на кордон з Україною

Глава оборонного відомства Аннегрет Крамп-Карренбауер шкодує, що в Кремлі досі не пояснили причину і мету посилення активності ВС РФ на кордоні з Україною.

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Про це міністр оборони написала на своїй сторінці в Twitter.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", – написала політик.

Так вона прокоментувала відмову Росії взяти участь у засіданні ОБСЄ в суботу, 10 квітня, присвяченому нагнітанню обстановки на українському кордоні.

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Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля і проросійських сепаратистів, повідомляло, що Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб навмисно показати силу. При цьому співрозмовник Reuters не вважає збільшення числа військ РФ ознакою серйозної ескалації конфлікту.

Однак представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалації війни на Донбасі.

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