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Наша поддержка Украины непоколебима: Британия и США потребовали от России прекратить провокации

11 апреля, 14:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лондон и Вашингтон выступили в поддержку Киева и добиваются деэскалации ситуации

Великобритания и Соединенные Штаты решительно выступают против кампании России по дестабилизации Украины.

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Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пишет на своей странице в Twitter.

После телефонных переговоров со своим американским коллегой он заявил:

"Госсекретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно (пойти. – Ред.) на деэскалацию ситуации и соответствовать международным обязательствам", взятым на себя в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, написал Рааб в Twitter.

"Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима", – добавил британский дипломат.

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В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс уточнил, что участники разговора подтвердили "свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций", пишет Deutsche Welle.

"Они оба подчеркнули необходимость немедленного прекращения Москвой наращивания своего военного присутствия (у границ с Украиной. – Ред.) и провокационной риторики", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, Германия потребовала от России объяснить переброску войск на границу с Украиной. Глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила: "Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия США заявление Украина поддержка суверенитет провокации граница Украины Доминик Рааб Энтони Блинкен

Источник: Сегодня

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