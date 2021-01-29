"Нагадує твори фантастів": Кулеба присоромив доктрину "російський Донбас"

Бойовики мітять на захоплення всього Донбасу, але в Києві в цьому сумніваються

Т.зв. доктрину ватажків бойовиків із захопленням всього Донбасуглава МЗС України Дмитро Кулеба назвав фантастичним романом.

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Про це він сказав на брифінгу.

"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що загроза для України почалася ще в 2014 році, тому зараз Київ готовий до будь-яких сценаріїв. А бойовики можуть там у себе приймати "все, що завгодно".

"З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі – невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", – сказав Кулеба.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 січня в ОРДЛО засвітилася пропагандистка Кремля Симоньян, яка закликала Росію забрати Донбас. Хоча прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що це лише особиста думка Симоньян і в Росії це питання не стоїть на порядку денному.

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