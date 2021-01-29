Русский
$ 28,19
34,1
  1. Політика

"Нагадує твори фантастів": Кулеба присоромив доктрину "російський Донбас"

29 січня, 17:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бойовики мітять на захоплення всього Донбасу, але в Києві в цьому сумніваються

Т.зв. доктрину ватажків бойовиків із захопленням всього Донбасуглава МЗС України Дмитро Кулеба назвав фантастичним романом.

Реклама

Про це він сказав на брифінгу.

"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що загроза для України почалася ще в 2014 році, тому зараз Київ готовий до будь-яких сценаріїв. А бойовики можуть там у себе приймати "все, що завгодно".

В тренді
"Свобода слова Савіка Шустера": Чому в Україні досі нема вакцини від COVID-19

"З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі – невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", – сказав Кулеба.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 січня в ОРДЛО засвітилася пропагандистка Кремля Симоньян, яка закликала Росію забрати Донбас. Хоча прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що це лише особиста думка Симоньян і в Росії це питання не стоїть на порядку денному.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас бойовики доктрина Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зеленський схвалив санкції проти Росії
Зеленський схвалив санкції проти РосіїПолітика
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання Кабміну
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання КабмінуНовини ЖКГ
Не ображайте Путіна: Росія поскаржилася на Україну і погрожувала вийти з ПАРЄ (відео)
Не ображайте Путіна: Росія поскаржилася на Україну і погрожувала вийти з ПАРЄ (відео)Політика
Прискорена реєстрація вакцин від COVID-19: Рада зробила перший крок
Прискорена реєстрація вакцин від COVID-19: Рада зробила перший крокПолітика
Зеленський переговорив с прем’єром Іспанії: розмовляли про вакцину, зерно й енергетику
Зеленський переговорив с прем’єром Іспанії: розмовляли про вакцину, зерно й енергетикуПолітика
Ватажки
Ватажки "Л/ДНР" планують захоплення всього Донбасу без входження до РосіїПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти