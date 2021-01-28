Ватажки т. зв. "Л/ДНР" планують захоплення всього Донбасу без входження до Росії

У Донецьку була представлена доктрина "російського Донбасу"

В окупованому російськими військовими і місцевими бойовиками Донецьку проходить такий собі "інтеграційний" захід, на якому ватажки т. зв. "ДНР" і "ЛНР" представили доктрину "російського Донбасу".

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

За словами ватажка т. зв. "ДНР" Дениса Пушиліна, доктрина включає сім кроків, які "Л/ДНР" планують виконати в "ближній перспективі". Зокрема, це:

припинення військових дій і усунення військової загрози для населення;

оформлення т. зв. "Л/ДНР" як державності для російського народу Донбасу;

зміцнення конституційного ладу т. зв. "Л/ДНР"

встановлення контролю т. зв. "ДНР" і "ЛНР" над усіма територіями Донецької та Луганської областей;

поглиблена економічна інтеграція з Росією;

комплексна інтеграція підприємств Донбасу з російською промисловістю;

інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між т. зв. "ДНР", "ЛНР" та Росією.

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Цікаво, що в доктрині вже не вказане завдання про входження підконтрольних "Л/ДНР" територій до складу Росії.

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Нагадаємо, політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Київ може розв'язати проблему Донбасу тільки військовим шляхом, шанс для реінтеграції окупованих територій втрачено.

Також нагадаємо, що 29 грудня 2020 закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності і діятиме до кінця 2021 року.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вказав новому керівництву ОБСЄ, що закінчення війни на Донбасі має бути пріоритетом для організації:

Відео: Сьогодні

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