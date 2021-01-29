"Напоминает произведения фантастов": Кулеба пристыдил доктрину "русский Донбасс"

Боевики метят на захват всего Донбасса, но в Киеве в этом сомневаются

Т.н. доктрину главарей боевиков по захвату всего Донбасса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал фантастическим романом.

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Об этом он сказал на брифинге.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов", – отметил Кулеба.

Министр напомнил, что угроза для Украины началась еще в 2014 году, поэтому сейчас Киев готов к любым сценариям. А боевики могут там у себя принимать "все, что угодно".

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"С тех пор стратегия Украины была четкой, мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий. Но стратегия базируется на простом принципе – неотвратимое возвращения наших территорий, выведение российских войск и восстановление суверенитета Украины в этих регионах", – сказал Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 января в ОРДЛО засветилась пропагандистка Кремля Симоньян, которая призвала Россию забрать Донбасс. Хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что это лишь личное мнение Симоньян и в России этот вопрос не стоит на повестке дня.

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