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НАПК составило протоколы на трех судей КСУ из-за скандального решения

1 февраля, 18:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судья Завгородняя получила два протокола и может быть наказана из-за внедорожника мужа

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы об административном правонарушении на судей Конституционного суда Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и Ирину Завгороднюю. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства.

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Он напомнил, что все трое судей при рассмотрении вопроса об отмене части антикоррупционного законодательства (в октябре 2020 года) действовали в условиях конфликта интересов, содержащего признаки административного правонарушения.

Мойсику и Слиденко вручили протоколы за то, что они не вовремя подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Голосеевский райсуд Киева еще до 27 октября распределил их дело. Но 27-го КСУ (при участии этих судей) признал неконституционными нормы закона, которые устанавливали административную ответственность за такие нарушения, связанные с коррупцией. В результате суду пришлось закрыть эти производства.

Таким образом судьи избежали штрафа в 1700–3400 грн. Таким образом, при принятии решения судьи КСУ действовали в условиях конфликта интересов, что является нарушением статьи 172-7 КУоАП.

Признаки конфликта интересов заметили и в действиях Завгородней. До принятия КСУ упомянутого решения НАПК выявило в декларациях судьи незадекларированный автомобиль Land Rover, который принадлежит ее мужу. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро было вынуждено закрыть это дело из-за отмены криминальной статьи.

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Из-за закрытия соответствующего производства НАПК составило второй административный протокол в отношении Завгородней за нарушение финансового контроля.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК, а также урегулировала особенности проверки деклараций судей.

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протокол КСУ судья Конституционный суд НАПК

Источник: Сегодня

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