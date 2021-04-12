НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і уряду Шмигаля

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку декларацій вищого керівництва країни, у тому числі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Підставою для повної перевірки можуть стати висока посада чиновника або заява від громадян/ЗМІ про можливі недостовірні відомості у декларації.
Серед іншого НАЗК взялося за перевірку таких високопоставлених осіб:
- президент Володимир Зеленський;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- глава МЗС України Дмитро Кулеба;
- міністр охорони здоров'я Максим Степанов;
- віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;
- віцепрем'єр, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко;
- глава КСУ Олександр Тупицький;
- міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров;
- віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
У відомстві зазначили, що всього подано майже 800 тисяч декларацій чиновників, а на сьогоднішній день в перевірці тільки 375. До кінця року НАЗК планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій (перевірка триває до 120 днів).
Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський у своїй деклараціїзазначив, що за рік його сім'я заробила 22,7 млн грн. При цьому живе він навіть не у себе вдома.
Шмигаль у своїй деклараціївказав зарплату, яка навіть менше, ніж у прессекретаря президента.
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