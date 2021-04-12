НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і уряду Шмигаля

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку декларацій вищого керівництва країни, у тому числі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Підставою для повної перевірки можуть стати висока посада чиновника або заява від громадян/ЗМІ про можливі недостовірні відомості у декларації.

Серед іншого НАЗК взялося за перевірку таких високопоставлених осіб:

президент Володимир Зеленський;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

глава МЗС України Дмитро Кулеба;

міністр охорони здоров'я Максим Степанов;

віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;

віцепрем'єр, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко;

глава КСУ Олександр Тупицький;

міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко;

віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров;

віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

У відомстві зазначили, що всього подано майже 800 тисяч декларацій чиновників, а на сьогоднішній день в перевірці тільки 375. До кінця року НАЗК планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій (перевірка триває до 120 днів).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський у своїй деклараціїзазначив, що за рік його сім'я заробила 22,7 млн грн. При цьому живе він навіть не у себе вдома.

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Шмигаль у своїй деклараціївказав зарплату, яка навіть менше, ніж у прессекретаря президента.

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