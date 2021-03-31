Заробив мільйони, але живе на дачі: Зеленський показав декларацію

Після декларації прем'єра Дениса Шмигаля показав свої доходи за 2020 рік і президент Володимир Зеленський. Він і його дружина за минулий рік заробили 22,7 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Доходи президентського подружжя:

продаж нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах – 13,4 млн грн;

зарплата на посаді президента – 336 тис. грн за рік;

роялті – 4,6 млн грн;

надання майна в оренду – 2,6 млн грн;

відсотки за депозитами і облігаціями внутрішньої державної позики – 442 тис. грн;

зарплата і роялті Олени Зеленської – 953 тис. грн.

Загальна сума доходів сім'ї Зеленських, за винятком продажу нерухомості, становила 9,7 млн грн, що більш ніж вдвічі менше отриманих доходів за 2019 рік. Сім'я президента сплатила до бюджету податки на суму 1,8 млн грн.

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Зеленський вписав до декларації державну дачу, якою він тимчасово користується.

За що Зеленський отримував гроші

Глава держави продовжує залишатися власником великої кількості торгових марок (ще до його президентства). 2020 року були також зареєстровані 13 торгових марок в Україні та дві за кордоном.

Компанія PricewaterhouseCoopers завершила 2020 року оцінку двох торгових марок. Так, вартість торгової марки "Жіночий квартал" становить 2,3 млн грн, вартість торгової марки "Слуг народу" – 11,2 млн грн.

Як повідомляли новини "Сьогодні", голова МВС Арсен Аваков задекларував 1,5 млн євро, ікону з Мадонною і чорний алмаз. Але це ще далеко не весь список.

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