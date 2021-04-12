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НАПК начало проверку деклараций Зеленского и правительства Шмыгаля

12 апреля, 15:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры взялись за высших чиновников Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку деклараций высшего руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Основанием для полной проверки могут стать высокая должность чиновника или заявление от граждан/СМИ о возможных недостоверные сведениях в декларации.

Среди прочего НАПК взялось за проверку таких высокопоставленных лиц:

  • президент Владимир Зеленский;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;
  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • вице-премьер, и.о. министра энергетики Юрий Витренко;
  • глава КСУ Александр Тупицкий;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
  • вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

В ведомстве отметили, что всего подано почти 800 тысяч деклараций чиновников, а на сегодняшний день в проверке только 375. К концу года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций (проверка длится до 120 дней).

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский в своей декларации отметил, что за год его семья заработала 22,7 млн грн. При этом живет он даже не у себя дома.

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Шмыгаль в своей декларации указал зарплату, которая даже меньше, чем у пресс-секретаря президента.

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декларация Владимир Зеленский НАПК Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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