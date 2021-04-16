Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

Чим нам загрожує Путін і чи можна очікувати захоплення Росією інших територій України – це з'ясують генерали і політики

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток російської агресії проти України

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Гості студії поговорять про російські військапоблизу українського кордону і з'ясують, чи бояться українці, що Путін захопить інші території України.

Крім того, будуть представлені результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні повинен нести відповідальність за подолання пандемії- президент, уряд чи місцева влада?

Гостями студії стануть:

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

, президент України (1991-1994); Станіслав Шушкевич , голова Верховної Ради Білорусі (1991 – 1994);

, голова Верховної Ради Білорусі (1991 – 1994); Максим Степанов , міністр охорони здоров'я України;

, міністр охорони здоров'я України; Сергій Наєв , командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант;

, командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант; Юрій Галушкін , заступник головного інспектора Міноборони, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмовими військами (2014-2019);

, заступник головного інспектора Міноборони, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмовими військами (2014-2019); Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга народу";

, голова партії "Слуга народу"; Сергій Соболєв , заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя"; Кіра Рудик , голова партії "Голос";

, голова партії "Голос"; Михайло Радуцький ,народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;

,народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації; Ірина Верещук , народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

, народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Володимир Гройсман , лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019); Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";

, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов"; Ігор Смешко , голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);

, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005); Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Борис Філатов , мер Дніпра;

, мер Дніпра; Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України; Саймон Шустер , кореспондент журналу "TIME" (Нью-Йорк, США);

, кореспондент журналу "TIME" (Нью-Йорк, США); Сергій Притула , волонтер, громадський діяч;

, волонтер, громадський діяч; Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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