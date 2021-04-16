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Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

16 квітня, 16:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чим нам загрожує Путін і чи можна очікувати захоплення Росією інших територій України – це з'ясують генерали і політики

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток російської агресії проти України

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Гості студії поговорять про російські військапоблизу українського кордону і з'ясують, чи бояться українці, що Путін захопить інші території України.

Крім того, будуть представлені результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні повинен нести відповідальність за подолання пандемії- президент, уряд чи місцева влада?

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Гостями студії стануть:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі (1991 – 1994);
  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
  • Сергій Наєв, командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант;
  • Юрій Галушкін, заступник головного інспектора Міноборони, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмовими військами (2014-2019);
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
  • Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
  • Кіра Рудик, голова партії "Голос";
  • Михайло Радуцький,народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;
  • Ірина Верещук, народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";
  • Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);
  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Борис Філатов, мер Дніпра;
  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
  • Саймон Шустер, кореспондент журналу "TIME" (Нью-Йорк, США);
  • Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
  • Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Росія коронавірус Володимир Путін війська РФ Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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