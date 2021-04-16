Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток російської агресії проти України
Гості студії поговорять про російські військапоблизу українського кордону і з'ясують, чи бояться українці, що Путін захопить інші території України.
Крім того, будуть представлені результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні повинен нести відповідальність за подолання пандемії- президент, уряд чи місцева влада?
Гостями студії стануть:
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі (1991 – 1994);
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
- Сергій Наєв, командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант;
- Юрій Галушкін, заступник головного інспектора Міноборони, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмовими військами (2014-2019);
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Кіра Рудик, голова партії "Голос";
- Михайло Радуцький,народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;
- Ірина Верещук, народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";
- Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Борис Філатов, мер Дніпра;
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
- Саймон Шустер, кореспондент журналу "TIME" (Нью-Йорк, США);
- Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
- Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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