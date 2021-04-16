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Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

16 апреля, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чем нам угрожает Путин и можно ли ожидать захвата Россией других территорий Украины – это выяснят генералы и политики

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток российской агрессии против Украины

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Гости студии поговорят о российских войсках вблизи украинской границы и выяснят, боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины.

Кроме того, будут представлены результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за преодоление пандемии – президент, правительство или местные власти?

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Гостями студии станут:

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси (1991 – 1994);
  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
  • Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;
  • Юрий Галушкин, заместитель главного инспектора Минобороны, бригадный генерал, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);
  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Кира Рудык, председатель партии "Голос";
  • Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации;
  • Ирина Верещук, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
  • Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
  • Саймон Шустер, корреспондент журнала "TIME" (Нью-Йорк, США);
  • Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
  • Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Россия коронавирус Владимир Путин войска РФ Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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