Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток российской агрессии против Украины
Гости студии поговорят о российских войсках вблизи украинской границы и выяснят, боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины.
Кроме того, будут представлены результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за преодоление пандемии – президент, правительство или местные власти?
Гостями студии станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси (1991 – 1994);
- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
- Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;
- Юрий Галушкин, заместитель главного инспектора Минобороны, бригадный генерал, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Кира Рудык, председатель партии "Голос";
- Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации;
- Ирина Верещук, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
- Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
- Саймон Шустер, корреспондент журнала "TIME" (Нью-Йорк, США);
- Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
- Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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