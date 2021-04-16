Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Чем нам угрожает Путин и можно ли ожидать захвата Россией других территорий Украины – это выяснят генералы и политики

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток российской агрессии против Украины

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Гости студии поговорят о российских войсках вблизи украинской границы и выяснят, боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины.

Кроме того, будут представлены результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за преодоление пандемии – президент, правительство или местные власти?

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Гостями студии станут:

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Станислав Шушкевич , председатель Верховного Совета Беларуси (1991 – 1994);

, председатель Верховного Совета Беларуси (1991 – 1994); Максим Степанов , министр здравоохранения Украины;

, министр здравоохранения Украины; Сергей Наев , командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;

, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант; Юрий Галушкин , заместитель главного инспектора Минобороны, бригадный генерал, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);

, заместитель главного инспектора Минобороны, бригадный генерал, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2014-2019); Александр Корниенко , председатель партии "Слуга народа";

, председатель партии "Слуга народа"; Сергей Соболев , заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Кира Рудык , председатель партии "Голос";

, председатель партии "Голос"; Михаил Радуцкий , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации;

, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации; Ирина Верещук , народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Владимир Гройсман , лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019); Андрей Билецкий , лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";

, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов"; Игорь Смешко , председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);

, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005); Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Борис Филатов , мэр Днепра;

, мэр Днепра; Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;

, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины; Саймон Шустер , корреспондент журнала "TIME" (Нью-Йорк, США);

, корреспондент журнала "TIME" (Нью-Йорк, США); Сергей Притула , волонтер, общественный деятель;

, волонтер, общественный деятель; Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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