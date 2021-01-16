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Покарання гаманцем: хто не обслуговує українською, той утрачає клієнта

16 січня, 17:07

Ольга Литвин Ольга Литвин

Омбудсмен розповів, куди подавати скаргу в разі, якщо вас обслуговують не державною мовою

Робота зі скаргами про обслуговування державною мовою не відрізняється від практики, яка вже діє на прикладі закону "Про захист прав споживачів".

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Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Якщо клієнтові продають неякісний товар, то він може поскаржитися. Так само й обслуговування державною мовою – це один із сервісів, обов'язковий із 16 січня. Скаргу можна подати як на адресу територіальних органів Держпродспоживслужби, так і на адресу Уповноваженого із захисту державної мови, пояснив він.

Скаргу можна надіслати на поштову адресу:

Київ, Музейний провулок, 12.

А також подати через офіційний сайт за допомогою спеціальної форми. Для цього потрібно вказати:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • факт порушення;
  • місце;
  • по змозі вкласти докази, наприклад аудіо- або відеофайл (скористайтеся телефоном, аби зафіксувати порушення).
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Це одна з форм, яка має подіяти на постачальників послуг.

Є інша форма захисту своїх прав та інтересів – демократична. Не відвідуйте супермаркетів, перукарень, аптек, які порушують ваші мовні права. Перейдіть дорогу і знайдіть умови, які задовольнятимуть ваші потреби. Це називається покарання гаманцем – хто не обслуговує вас згідно із законодавством, той утрачає вас як клієнта, підкреслив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, із 16 січня набула чинності чергова норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона вимагає, щоб спілкування із споживачами у сфері торгівлі та послуг відбувалося українською мовою, якщо тільки сам споживач не попросить перейти на іншу мову. За порушення цих вимог компанію або фізособу-підприємця можуть оштрафувати.

Крім того, перехід на українську сфери послуг не означає, що забороняється спілкуватися іншими мовами.

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українська мова Украина закони сфера послуг Тарас Креминь
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