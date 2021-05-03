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Дуда обрадував Зеленського – на саміті НАТО обговорять вступ України

3 травня, 17:43

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Країни – члени Альянсу зберуться в Брюсселі, щоб обговорити майбутній План дій щодо членства України в НАТО і російські провокації на східному кордоні нашої країни

На майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, порушать питання вступу України в НАТО.

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Про це на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським сказав його польський колега Анджей Дуда.

"Ми говорили про наближення саміта всього Північноатлантичного альянсу, який відбудеться через півтора місяця. У середині червня він пройде в Брюсселі. Ця тема там, з усією впевненістю, обговорюватиметься", – запевнив Дуда.

Крім обговорення безпеки України загалом, Польща також планує сформулювати поради щодо того шляху, яким Україна має пройти в напрямку членства і Плану дій щодо членства в НАТО.

За словами Анджея Дуди, питання, пов'язані з Україною і російською присутністю біля українського кордону, стануть важливими на майбутньому саміті "Бухарестської дев'ятки" – країн НАТО Східноєвропейського регіону, – який пройде за тиждень.

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Нагадаємо, що раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен теж сказав, що на майбутньому саміті розглядатиметься питання про надання Україні ПДЧ в НАТО.

У квітні Зеленський заявив, що на тлі російської агресії Україна чекає від НАТО конкретних дій – найкращим кроком було б надання Києву ПДЧ.

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