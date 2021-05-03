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На саммите НАТО обсудят будущее вступление Украины

3 мая, 17:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На будущем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.

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Об этом на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским сказал его польский коллега Анджей Дуда.

"Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе. Эта тема там со всей уверенностью будет обсуждаться", – заверил Дуда.

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Кроме обсуждения безопасности Украины в целом, Польша также планирует сформулировать советы насчет того пути, по которому Украина должна идти в направлении членства и дорожной карты к этому членству.

Также, по словам Анджея Дуды, вопросы, связанные с Украиной и российским присутствием у украинской границы, станут важными темами на предстоящем саммите "Бухарестской девятки" – стран НАТО восточноевропейского региона, – который пройдет через неделю.

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