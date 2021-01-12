У Берліні завершилася зустріч у "нормандському форматі"

Подробиць переговорів поки немає

У Німеччині в Берліні завершилися переговори радників глав держав "Нормандської четвірки" (Німеччина, Україна, Франція, Росія), які тривали понад шість годин.

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Про це повідомили у вівторок в посольстві Росії у ФРН, передає ТАСС.

Водночас, чи домовилися про щось політичні радники глав держав в "нормандському форматі", не повідомляється.

На зустрічі планували зокрема обговорити реалізацію підсумків Паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

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Нагадаємо, в Німеччині позитивно оцінюють перемир'я на Донбасі та інші кроки, вжиті сторонами конфлікту після саміту в Парижі 9 грудня 2019 року, зокрема обмін полоненими, хоча й констатують, що Мінські домовленості поки не виконані. Тому Берлін закликав Москву натиснути на бойовиків Донбасу.

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Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що в "нормандському форматі" Київ зробив важливі кроки вперед, проте окупований Донбас вмирає без України.

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