Ми вирішили кинути виклик системі. "Слуга народу" про закон щодо деолігархізації

Кравчук заявила, що в Україні недостатнє законодавче поле. Вона закликає прийняти цей законопроєкт, а потім буде щонайменше ще сім додаткових

Євгенія Кравчук прокоментувала закон про деолігархізацію / Фото: Facebook

Народний депутат України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що великий бізнес має платити податки, а не намагатися отримати політичні переваги через ручних людей у владі.

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Про це вона сказала, коментуючи президентський законопроєкт про деолігархізацію, передає пресслужба "Слуги народу".

"Є багата людина, яка в 90-х роках приватизувала якесь підприємство, стала монополістом, купила великі телевізійні канали і намагається обирати до Верховної Ради і Кабінету Міністрів тих людей, які їй зручні. 5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов’язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі", – сказала Євгенія Кравчук.

Вона вважає, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле для регулювання діяльності олігархів. Саме тому потрібно ухвалити цей законопроєкт, а крім нього, буде запропоновано щонайменше ще сім додаткових.

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально", – додає Євгенія Кравчук.

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Раніше новини "Сьогодні" писали, для кого небезпечний закон Зеленського про олігархів, і чого від нього чекати.

Також напередодні глава РНБО Олексій Данілов розповів про закон щодо деолігархізації.