Можуть призначити нового міністра: в Раді готують позачергові засідання

В Голосі кажуть, що може відбутися аж чотири термінових засідання – депутатам знову доведеться працювати допізна

Верховна Рада наступного тижня проведе не тільки планові пленарні засідання, а й позачергові – збір підписів депутатів триває повним ходом. На одному з них планується заслухати кандидата на пост міністра енергетики і проголосувати за його призначення.

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Напередодні на засіданні фракції "Слуга народу" депутати заслухали доповідь кандидата Германа Галущенка.

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", – йдеться у повідомленні.

У той же час голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що нібито хочуть провести аж чотири позачергових засідання:

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у вівторок і четвер (27 і 29 квітня) ініціюють "слуги народу", на порядку денному 31 законопроєкт;

одне засідання від опозиції з постановою щодо провалу боротьби з ковідом;

і ще одне засідання з кадрових питань і перестановок в Кабміні.

"Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив частково порядок денний одного з позачергових засідань.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", минулого пленарного тижня депутати двічі збиралися на позачергові засідання. Вдруге дійшло навіть до сміху – дивіться відео істерики Разумкова на засіданні.

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