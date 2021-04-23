Русский
$ 28,06
33,81
  1. Влада

Можуть призначити нового міністра: в Раді готують позачергові засідання

23 квітня, 14:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Голосі кажуть, що може відбутися аж чотири термінових засідання – депутатам знову доведеться працювати допізна

Верховна Рада наступного тижня проведе не тільки планові пленарні засідання, а й позачергові – збір підписів депутатів триває повним ходом. На одному з них планується заслухати кандидата на пост міністра енергетики і проголосувати за його призначення.

Реклама

Напередодні на засіданні фракції "Слуга народу" депутати заслухали доповідь кандидата Германа Галущенка.

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", – йдеться у повідомленні.

У той же час голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що нібито хочуть провести аж чотири позачергових засідання:

В тренді
Український консул залишив Росію: що на нього чекає в Києві
  • у вівторок і четвер (27 і 29 квітня) ініціюють "слуги народу", на порядку денному 31 законопроєкт;
  • одне засідання від опозиції з постановою щодо провалу боротьби з ковідом;
  • і ще одне засідання з кадрових питань і перестановок в Кабміні.

"Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив частково порядок денний одного з позачергових засідань.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", минулого пленарного тижня депутати двічі збиралися на позачергові засідання. Вдруге дійшло навіть до сміху – дивіться відео істерики Разумкова на засіданні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада позачергове засідання

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до Москви
Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до МосквиВлада
Вистава влетіла Росії в копієчку – війська відводять, але тішитися рано
Вистава влетіла Росії в копієчку – війська відводять, але тішитися раноВлада
Зустріч на Донбасі: у Путіна сказали, коли Зеленський отримає відповідь
Зустріч на Донбасі: у Путіна сказали, коли Зеленський отримає відповідьВлада
Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)
Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)Влада
Чому Путін про Україну навіть не згадав – експерти аналізують виступ президента РФ
Чому Путін про Україну навіть не згадав – експерти аналізують виступ президента РФВлада
Путін поставлений у дуже складну ситуацію: Кравчук про пропозицію Зеленського зустрітися
Путін поставлений у дуже складну ситуацію: Кравчук про пропозицію Зеленського зустрітисяВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти