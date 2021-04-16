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Депутати вибухнули сміхом, Разумков в істериці: смішне відео з Ради

16 квітня, 14:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати розглядають тисячі правок і, судячи з усього, вони зовсім запрацювались – далі було весело

Сесійна зала Верховної Ради несподівано вибухнула сміхом під час розгляду правок до земельної реформи. Особливо сильно щось розсмішило главу парламенту Дмитра Разумкова, у якого мало не істерика почалася.

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Депутати на позачерговому засіданні Ради займалися правками до "земельного закону", але після слів Разумкова "важлива правка, 62-га..." (він сказав це із сарказмом, ймовірно, правка була не особливо важливою) депутати розсміялися.

Сам же Разумков намагався щось сказати і встиг вимовити "комітетом..." і його охопив дикий сміх, як і його заступників, і народних депутатів в залі.

У коментарі телеканалу "Україна 24" глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що сталося.

"Там щось прозвучало в мікрофон, хтось його начебто перебив, схожим голосом говорив. Оскільки день був важкий, довгий – 11 годин, то це викликало істеричний момент в Раді", – пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура пояснив це так: "Ну ви розумієте, 12 годині в залі, всі кричать, хтось щось розповідає... І так деякі люди не витримують".

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Тим часом сьогодні в парламенті під час Години запитань до уряду міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили похоронні квіти.

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Верховна Рада депутати сміх Дмитрий Разумков

Джерело: Сьогодні

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