"Мені самому важко стримуватися": Арахамія про матюки Арестовича у Facebook

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив на підтримку спікера української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, який вилаявся матом на прохання писати на українській мові.

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Про це пише PavlovskyNEWS.

"Я дуже люблю нецензурну лексику, я нею зловживаю, але на камеру намагаюся мінімізувати цей процес", – сказав він і вважає, що за таку "народну мову" не повинно бути ніяких штрафів.

Відповідаючи на питання щодо ставлення до ситуації з Арестовичем, який вилаявся матом в соцмережі, а потім заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук назвала це свинством, Арахамія відповів: "У Facebook є свій мережевий етикет".

"Коли якась людина щось грубіянить, мені самому дуже складно стримуватися у своєму Facebook. Люди на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і вчить вас життя або ображає, ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш Facebook, а не офіційна сторінка. Не треба робити з цього інформаційні сенсації. Я в своєму Facebook теж можу матюкатися", – сказав глава фракції.

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Тим часом у Верховній Раді мало не сталася "пожежа" – у одного з народних депутатів задимився пульт для голосування.

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