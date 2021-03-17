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"Мне самому тяжело сдерживаться": Арахамия о матах Арестовича в Facebook

17 марта, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главный слуга народа в Раде, оказывается, тоже любитель нецензурной лексики

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в поддержку спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который выругался матом на просьбу писать на украинском языке.

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Об этом пишет PavlovskyNEWS.

"Я очень люблю нецензурную лексику, я ею злоупотребляю, но на камеру стараюсь минимизировать этот процесс", – сказал он и считает, что за такой "народный язык" не должно быть никаких штрафов.

Видео: PavlovskyNEWS

Отвечая на вопрос относительно отношения к ситуации с Арестовичем, который выругался матом в соцсети, а потом замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук назвала это свинством, Арахамия ответил: "В Facebook есть свой сетевой этикет".

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"Когда какой-то человек что-то хамит, мне самому очень сложно сдерживаться в своем Facebook. Люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет, вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации. Я в своем Facebook тоже могу матюкаться", – сказал глава фракции.

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Тем временем в Верховной Раде чуть не случился "пожар" – у одного из народных депутатов задымился пульт для голосования.

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маты Алексей Арестович Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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