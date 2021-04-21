Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо Донбасу

Росія категорично проти "блакитних касок" на війні, яку розв'язала, а для закінчення конфлікту хоче лише одного

У Росії заявили, що нині навіть не розглядають можливість введення миротворців ООН на Донбас, але наполягають на виконанні Мінських угод. Про це сказав глава департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов, пишуть російські ЗМІ.

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Він заявив, що єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі – це виконання Мінських угод. Причому він цинічно уточнив, що Москва чекає цього від Києва, хоча сама ігнорує домовленості.

"Питання введення на Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання "внутрішньоукраїнського" конфлікту не стоїть", – сказав Іллічов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше керівник української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) генерал-майор Сергій Салкуцан заявляв, що Росія хоче ввести своїх "миротворців" на Донбасі вже "зондує для цього підґрунтя".

Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Александер Вершбоу припустив, що нинішня воєнна ескалація і стягування військ до кордонів України сплановані для введення російських "миротворців" на Донбас.

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