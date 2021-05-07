Милота дня. Рудий кіт заліз у кадр під час інтерв'ю Геращенка (відео)

Кіт заступника голови МВС України прийшов до господаря під час прямого ефіру на телеканалі – відео, як це було

/ Фото: Сьогодні

Рудий кіт завадив заступнику голови МВС Антону Геращенку виступати в прямому ефірі. Тварина влізла в кадр і вимагала уваги, коли господар відповідав на запитання.

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Такий інцидент стався в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 6 травня.

Геращенко тоді брав участь у програмі "Народ проти" і спілкувався з журналістами по відеозв'язку.

Коли він відповідав на запитання, у кадрі спочатку з'явився тільки хвіст тварини. Геращенко спробував його прибрати, а коли запитали, хто за екраном, показав свого рудого британського кота.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у Києві гроза мишей кіт Чівас дослужився до звання майора.

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Також раніше ми публікували відео, як віддана кішка всю ніч просиділа в очікуванні відеозв'язку з господарем.