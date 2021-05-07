Русский
$ 27,72
33,41
  1. Влада

Милота дня. Рудий кіт заліз у кадр під час інтерв'ю Геращенка (відео)

7 травня, 08:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Кіт заступника голови МВС України прийшов до господаря під час прямого ефіру на телеканалі – відео, як це було

/ Фото: Сьогодні

Рудий кіт завадив заступнику голови МВС Антону Геращенку виступати в прямому ефірі. Тварина влізла в кадр і вимагала уваги, коли господар відповідав на запитання.

Реклама

Такий інцидент стався в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 6 травня.

Геращенко тоді брав участь у програмі "Народ проти" і спілкувався з журналістами по відеозв'язку.

Коли він відповідав на запитання, у кадрі спочатку з'явився тільки хвіст тварини. Геращенко спробував його прибрати, а коли запитали, хто за екраном, показав свого рудого британського кота.

В тренді
США хочуть бачити Україну в НАТО, але є умова
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у Києві гроза мишей кіт Чівас дослужився до звання майора.

Реклама

Також раніше ми публікували відео, як віддана кішка всю ніч просиділа в очікуванні відеозв'язку з господарем.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"У вас хочуть вкрасти 9 травня": у "Слузі народу" жорстко висловилися про День примирення 8 травняВлада
"Який жах": Гордон відповів, чи піде до Зеленського замість МендельВлада
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)Влада
Облом дня. ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом (оновлено)
Облом дня. ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом (оновлено)Влада
"Чекаємо зустрічі, грошей і віз не треба" – ми знайшли родичів держсекретаря США в Україні – ексклюзив "Сьогодні"Влада
"Вони тут? Вони всюди". Зеленський потролив журналістку через російський переклад (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти