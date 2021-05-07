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Милота дня. Рыжий кот влез в кадр во время интервью Геращенко (видео)

7 мая, 08:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кот замглавы МВД Украины пришел к хозяину во время прямого эфира на телеканале – видео, как это было

/ Фото: Сегодня

Рыжий кот помешал заместителю главы МВД Антону Геращенко выступать в прямом эфире. Животное влезло в кадр и требовало внимания, когда хозяин отвечал на вопрос.

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Такой инцидент случился в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 6 мая.

Геращенко тогда участвовал в программе "Народ против" и общался с журналистами по видеосвязи.

Когда он отвечал на вопросы, в кадре сначала появился только хвост животного. Геращенко попытался его убрать, а когда спросили, кто за экраном, показал своего рыжего британского кота.

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Видео: Сегодня

Напомним, в Киеве гроза мышей кот Чивас дослужился до звания майора.

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Также ранее мы публиковали видео, как преданная кошка всю ночь просидела в ожидании видеосвязи с хозяином.

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