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Медичній марихуані в Україні бути – комітет Ради ухвалив закон

30 червня 2021 20:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ліків на основі канабіноїдів потребують близько 2 мільйонів хворих, зокрема майже 20 тис. українських дітей

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

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Про це 30 червня повідомила в Facebook нардеп Ольга Стефанишина.

Ініціатива була підтримана голосами 11 членів комітету.

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"Ви знаєте, що для мене це – надважливо! Бо цей законопроєкт про ліки для 2 млн хворих, серед яких майже 20 тис. дітей з важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші", – пише Стефанишина, подякувавши колегам за підтримку.

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Нардеп висловила надію, що до кінця літа Верховна Рада схвалить законопроєкт в першому читанні.

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Нагадаємо, що законопроєкт 5596 про регулювання обороту конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності внесли в Раду на початку цього місяця. Ініціатива вважається компромісною, оскільки її авторами стали 83 нардепи з різних фракцій.

Після цього глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада прийме цей законопроєкт в першому читанні до кінця липня або у вересні.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

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