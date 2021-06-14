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Коли в Україні легалізують канабіс? У "Слузі народу" озвучили терміни

14 червня 2021 11:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Корнієнко зазначив, що голоси для ухвалення документа наберуться, але є інша загроза – деякі депутати погрожували заспамити законопроєкт

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу тільки у першому читанні Верховна Рада прийме або до кінця липня, або вже у вересні.

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Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він упевнений, що голоси для ухвалення документа наберуться, але є інша загроза.

"Я думаю, що перше читання проголосуємо. У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували "заспамити" документ правками. Будемо вести переговори. Зрештою, цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього. Адже було кілька законопроєктів – від "Голосу", наша партія кілька внесла. Потім домовилися і вийшли на компромісний варіант, який погодили МВС і МОЗ, приблизно 90 депутатів поставили свої підписи під ним. Думаю, що перше читання ми проголосуємо до кінця сесії (до 23 липня) або, можливо, у вересні", – розповів Корнієнко.

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Нардеп зазначив, що у цьому питанні немає терміновості, оскільки постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити в Україну.

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У той же час він додав, що індустрія медичного канабісу після прийняття закону теж не відразу запрацює – "пройде не один місяць".

Читайте детальніше, що дасть українцям закон про медканабіс.

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