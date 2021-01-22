Маніпуляція не пройшла: ПАРЄ не дала Росії влаштувати дебати щодо української мови

Намір постійної делегації Держдуми РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи провести дебати про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні" було відхилено Бюро ПАРЄ.
Про це в нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляє в своєму Telegram-каналі.
"Маніпуляція не пройшла", – додав член української делегації в ПАРЄ.
Раніше повідомлялося, що 25-29 січня українська делегація в ПАРЄ ініціює дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.
Зимова сесія ПАРЄ пройде в "гібридному" форматі. Делегати можуть фізично бути присутніми в Страсбурзі або взяти участь в роботі дистанційно.
Нагадаємо, українська делегація використовує всі можливі інструменти для оскарження повноважень Росії в ПАРЄ, в тому числі на підставі арешту Навального.
Також повідомлялося, що росіяни в ПАРЄ бойкотують дебати про отруєння Навального.
Нагадаємо, що з 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – перейти на неї зобов'язані були торгівля і сервіс:
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