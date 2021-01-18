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  1. Політика

Україна може оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ через затримання Навального

18 січня, 04:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

19 січня російський опозиціонер мав виступити у ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи буде використовувати всі можливі інструменти для подальших кроків з обговорення та оскарження повноважень Росії в ПАРЄ, зокрема й на підставі арешту опозиціонера Олексія Навального російською владою 17 січня.

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Про це заявила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Вона також нагадала, що на 19 січня було заплановано онлайн-виступ і участь Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань, в якому він тепер навряд чи зможе взяти участь.

"Ще пару днів тому, коментуючи найближчі робочі плани делегації, ми говорили про кейс Навального і його потенційний розвиток... Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків з обговорень (urgent debates) і оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях (арешт Навального. – Ред.)", – зазначила Мезенцева.

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Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після прильоту з Берліна та проходження паспортного контролю.

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Арешт Федеральна служба виконання покарань РФ пояснила порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині російська система покарань вважає "ухилянням від органів", і наприкінці 2020 року його оголосили у розшук.

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Росія Украина Олексій Навальний ПАРЄ Марія Мезенцева
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