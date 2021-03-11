Русский
$ 27,7
32,93
  1. Влада

Ляшко вакцинувався від COVID-19 (фото)

11 березня, 14:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вочевидь, політику дісталися залишки вакцини, від якої відмовилися медики

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вакцинувався від COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

Реклама

За його словами, щеплення йому зробили в Козелецькій лікарні в Чернігівській області.

"Життя і здоров‘я українців – найвища ціннність і не має бути заручником політичних спекуляцій. Бережіть себе і своїх рідних, вакцинуйтеся, зупиніть хворобу", – написав політик.

В тренді
Єрмак зустрівся із послами країн G20 і анонсував переговори в "нормандському форматі"

Вочевидь, політику дісталися залишки вакцини, від якої відмовилися медики.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", станом на ранок 11 березня в Україні вже вакциновані 29 378 осіб. А нещодавно МОЗ внесло зміни до дорожньої карти вакцинації і дозволило робити щеплення відомим і публічним людямв разі, якщо хтось із пріоритетної групи відмовляється від щеплення.

Також ми писали, що напередодні щеплення отримав народний депутат Олексій Гончаренко. Нардеп розповів про побічний ефект після вакцинації.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація Олег Ляшко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинаціїВлада
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із Зеленським
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із ЗеленськимВлада
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)Влада
Кабмін домовився з продавцями бензину. Як це вплине на ціни? (оновлено)
Кабмін домовився з продавцями бензину. Як це вплине на ціни? (оновлено)Економіка
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19Влада
У Меркель відреагували на заяву Зеленського про зустріч
У Меркель відреагували на заяву Зеленського про зустріч "Нормандської четвірки"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти