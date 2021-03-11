Ляшко вакцинувався від COVID-19 (фото)

Вочевидь, політику дісталися залишки вакцини, від якої відмовилися медики

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вакцинувався від COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

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За його словами, щеплення йому зробили в Козелецькій лікарні в Чернігівській області.

"Життя і здоров‘я українців – найвища ціннність і не має бути заручником політичних спекуляцій. Бережіть себе і своїх рідних, вакцинуйтеся, зупиніть хворобу", – написав політик.

Вочевидь, політику дісталися залишки вакцини, від якої відмовилися медики.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", станом на ранок 11 березня в Україні вже вакциновані 29 378 осіб. А нещодавно МОЗ внесло зміни до дорожньої карти вакцинації і дозволило робити щеплення відомим і публічним людямв разі, якщо хтось із пріоритетної групи відмовляється від щеплення.

Також ми писали, що напередодні щеплення отримав народний депутат Олексій Гончаренко. Нардеп розповів про побічний ефект після вакцинації.

Відео: Сьогодні

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