Ляшко вакцинировался от COVID-19 (фото)

Судя по всему, политику достались остатки вакцины, от которой отказались медики

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вакцинировался от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

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По его словам, прививку ему сделали в Козелецкой больнице в Черниговской области.

"Жизнь и здоровье украинцев – самая большая ценность и не должна быть заложником политических спекуляций. Берегите себя и своих близких, вакцинируйтесь, остановите болезнь", – написал политик.

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Судя по всему, политику достались остатки вакцины, от которой отказались медики.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 11 марта в Украине уже вакцинированы 29 378 человек. А недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям в случае, если кто-то из приоритетной группы отказывается от прививки.

Также мы писали, что накануне прививку получил народный депутат Алексей Гончаренко. Нардеп рассказал о побочном эффекте после вакцинации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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