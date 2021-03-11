Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости политики

Ляшко вакцинировался от COVID-19 (фото)

11 марта, 14:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судя по всему, политику достались остатки вакцины, от которой отказались медики

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вакцинировался от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Реклама

По его словам, прививку ему сделали в Козелецкой больнице в Черниговской области.

"Жизнь и здоровье украинцев – самая большая ценность и не должна быть заложником политических спекуляций. Берегите себя и своих близких, вакцинируйтесь, остановите болезнь", – написал политик.

В тренде
"Посмотрим". Мендель прокомментировала возможность санкций против Коломойского

Судя по всему, политику достались остатки вакцины, от которой отказались медики.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 11 марта в Украине уже вакцинированы 29 378 человек. А недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям в случае, если кто-то из приоритетной группы отказывается от прививки.

Также мы писали, что накануне прививку получил народный депутат Алексей Гончаренко. Нардеп рассказал о побочном эффекте после вакцинации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация Олег Ляшко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинацииВласть
В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским
В Кремле назвали условие для встречи Путина с ЗеленскимВласть
Первый депутат Рады вакцинировался от COVID-19 (фото)
Первый депутат Рады вакцинировался от COVID-19 (фото)Власть
Кабмин договорился с продавцами бензина. Как это повлияет на цены? (обновлено)
Кабмин договорился с продавцами бензина. Как это повлияет на цены? (обновлено)Экономика
Локдаун или вакцинация? Зеленский рассказал, что делать со вспышкой COVID-19
Локдаун или вакцинация? Зеленский рассказал, что делать со вспышкой COVID-19Власть
У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о встрече
У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о встрече "Нормандской четверки"Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять