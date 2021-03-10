Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко після вакцинації від COVID-19 повідомив, що у нього проявився побічний ефект.

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Про це він написав у Telegram.

"Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення. У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переживайте і вакцинуйтеся", – написав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп вакцинувався 9 березня в Одесі. За його словами, він скористався залишками вакцини, від яких відмовилися люди з пріоритетної групи (ймовірно, медики). Зазначимо, що нещодавно в Україні внесли зміни до дорожньої карти вакцинації і дозволили робити щеплення відомим і публічним людям.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже розповідав, які можуть бути "побочки" від вакцинації. Він запевняє, що побічні ефекти є при будь-якій вакцинації, і це нормальне явище.

Відео: Сьогодні

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