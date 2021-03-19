Ляшко відреагував на слова Наусєди про імпорт електроенергії з Білорусі

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вітає слова президента Литви Гітанаса Наусєди у Верховній Раді, що Україна повинна відмовитися від імпорту електроенергії з Білорусі. Про це він написав у Facebook.

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Він вкотре нагадав, що на кону питання енергонезалежності нашої країни.

"Під час виступу в Раді президент Литви закликав Україну не купувати електроенергію з Білоруської АЕС, тому що "це проєкт Росії". Хто ще має звернутися до нашої влади, щоб вона нарешті зрозуміла очевидне: російська/білоруська електрика вбиває енергонезалежність і економіку України, робочі місця і зарплати українців", – написав Ляшко.

Нагадаємо, президент Литви публічно попросив Україну не купувати струм з БелАЕС. Наусєда нагадав, що справжній будівельник електростанції в Островці – це Росія.

Як ми вже писали, сьогодні у Верховній Раді виступив президент Литви Гітанас Наусєда. Головною особливістю стало те, що до депутатів він звернувся українською мовою, чим зірвав бурхливі оплески.

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