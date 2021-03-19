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Ляшко отреагировал на слова Науседы об импорте электроэнергии из Беларуси

19 марта, 13:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик напомнил, что на кону вопрос энергонезависимости нашей страны

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приветствовал слова президента Литвы Гитанаса Науседы в Верховной Раде, что Украина должна отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси. Об этом он написал в Facebook.

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Он очередной раз напомнил, что на кону вопрос энергонезависимости нашей страны.

"Во время выступления в Раде президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, потому что "это проект России". Кто еще должен обратиться к нашей власти, чтобы она наконец поняла очевидное: российское/белорусское электричество убивает – энергонезависимость и экономику Украины, рабочие места и зарплаты украинцев", – написал Ляшко.

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Напомним, президент Литвы публично попросил Украину не покупать ток с БелАЭС. Науседа напомнил, что настоящий строитель электростанции в Островце – это Россия.

Как мы уже писали, сегодня в Верховной Раде выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Главной особенностью стало то, что к депутатам он обратился на украинским языке, чем сорвал бурные аплодисменты.

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электроэнергия Беларусь Олег Ляшко Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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