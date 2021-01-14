Ляшко має намір повернутися в Раду: "Треба радикально міняти ситуацію в країні"

У парламенті засідають невігласи і неуки, які не знають, за що взялися, каже політик

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко має намір повернутися до Верховної Ради на чолі своєї політичної сили.

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Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я впевнений, що будуть дострокові або термінові парламентські вибори, я поверну Радикальну партію в парламент. Я собі дав слово, я вам вперше про це кажу в ефірі: я не зайду в парламент ні з бокового ходу, ні через вікно, ні через підземний хід. Я зайду тільки через центральний під переможні фанфари, тільки зі щитом, не на щиті і не під щитом. Я собі дав слово, іншого варіанту нема", – зазначив політик.

Він підкреслив, що зайде до Верховної Ради лише як лідер партії, що перемогла, або як президент України для того, щоб принести присягу з парламентської трибуни.

"Ми дуже добре знаємо, що відбувається в кулуарах парламенту. Тому я кажу, нам треба радикально міняти ситуацію в країні, міняти економічну політику і робити все, щоб зупинити розвал країни. Це (нардепи в нинішньому складі Ради – Ред.) невігласи, неуки, вони не знають, за що взялися", – заявив Ляшко.

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Нагадаємо, партія Ляшкв увійшла до шістки електоральних симпатій українців і набирає достатню кількість голосів для того, щоб бути обраною до Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Ляшко випустив кліп про боротьбу зі "скотиняками", в якому постав в образі рятівника всієї планети.

Окрім того, Ляшко різко розкритикував владу за підвищення вартості електроенергії для населення:

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