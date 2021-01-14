Ляшко намерен вернуться в Раду: "Надо радикально менять ситуацию в стране"

В парламенте заседают невежды и неучи, которые не знают, за что взялись, говорит политик

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен вернуться в Верховную Раду во главе своей политической силы.

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Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я уверен, что будут досрочные или срочные парламентские выборы, я верну Радикальную партию в парламент. Я себе дал слово, я вам впервые об этом говорю в эфире: я не зайду в парламент ни с бокового хода, ни через окно, ни через подземный ход. Я зайду только через центральный под победные фанфары, только со щитом, не на щите и не под щитом. Я себе дал слово, другого варианта нет", – отметил политик.

Он подчеркнул, что зайдет в Верховную Раду только как лидер победившей партии или как президент Украины для того, чтобы принести присягу с парламентской трибуны.

"Мы очень хорошо знаем, что происходит в кулуарах парламента. Поэтому я говорю, нам надо радикально менять ситуацию в стране, менять экономическую политику и делать все, чтобы остановить развал страны. Это (нардепы в нынешнем составе Рады – Ред.) невежды, неучи, они не знают, за что взялись", – заявил Ляшко.

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Напомним, партия Ляшко вошла в шестерку электоральных симпатий украинцев и набирает достаточное число голосов для того, чтобы быть избранной в Верховную Раду.

Также сообщалось, что Ляшко выпустил клип о борьбе со "скотиняками", в котором предстал в образе спасителя всей планеты.

Кроме того, Ляшко резко раскритиковал власти за повышение стоимости электроэнергии для населения:

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