Партія Ляшка увійшла до шістки електоральних симпатій українців – опитування

За Радикальну партію готові голосувати 5,6% тих, хто визначився з вибором

Радикальна партія Олега Ляшка увійшла до ТОП-6 лідерів парламентського рейтингу.

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Про це з посиланням на результати опитування повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

Якби вибори відбулися найближчим часом, то з тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором:

"Слугу народу" підтримали б 21,6%;

"Опозиційну платформу – За життя" – 17,4%;

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"Європейську солідарність" – 14,5%;

"Батьківщину" – 10,9%;

"Українську стратегію Гройсмана" – 5,7%;

Радикальну партію – 5,6%.

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Інші партії набрали б менше п'ятивідсоткового прохідного бар'єра: "За майбутнє" – 3,7%, "Свобода" – 3,2%, УДАР Віталія Кличка – 3,1%, Партія Шарія – 2,9%, "Голос" та "Сила і честь" – по 2,8%, "Наш край" – 2,2%.

Якщо подивитися на динаміку у період з минулих парламентських виборів, то помітно, що Радикальна партія суттєво зміцнила позиції в рейтингу (2019 року було 4,01%), тоді, наприклад, як партія влади – "Слуга народу" – втратила половину симпатиків (2019 року було 43,16%).

Опитування відбулося 2-4 січня 2021 року в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко випустив кліп про боротьбу зі "скотиняками", в якому постав у образі рятівника всієї планети.

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Також нагадаємо, що Ляшко заявив про держбюджет-2021: Без чиновників України проживе, без лікарів – ні.

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