Єрмак запропонував повернутися до режиму повної "тиші" на Донбасі

Україна зацікавлена в поверненні до режиму тиші, сказав Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента також заявив про необхідність скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб "отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно глава Офісу президента Андрій Єрмак розповідав, як Росія блокує роботу ТКГ. За його словами, РФ усіма методами намагається змусити Україну розмовляти з терористами.

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Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що в переговорах про Донбас абсурд Росії вийшов на топ-рівень.

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