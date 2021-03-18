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Ермак предложил вернуться к режиму полной "тишины" на Донбассе

18 марта, 22:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина заинтересована в возвращении к режиму тишины, сказал Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения гибнут именно украинские военные и гражданские граждане на украинской земле", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также заявил о необходимости созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы "получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, как Россия блокирует работу ТКГ. По его словам, РФ всеми методами пытается заставить Украину разговаривать с террористами.

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Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в переговорах о Донбассе абсурд России вышел на топ-уровень.

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Донбасс ТКГ Андрей Ермак
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