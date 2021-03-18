Ермак предложил вернуться к режиму полной "тишины" на Донбассе

Украина заинтересована в возвращении к режиму тишины, сказал Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения гибнут именно украинские военные и гражданские граждане на украинской земле", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также заявил о необходимости созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы "получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, как Россия блокирует работу ТКГ. По его словам, РФ всеми методами пытается заставить Украину разговаривать с террористами.

Реклама

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в переговорах о Донбассе абсурд России вышел на топ-уровень.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама