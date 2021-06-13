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Лідери G7 закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму

13 червня 2021 17:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником

Лідери країн G7 на триденному саміті в Корнуоллі

Лідери країн G7 на триденному саміті в Корнуоллі / Фото: REUTERS

Лідери країн G7 за підсумками триденного саміту в Корнуоллі закликали Росію вивести війська і військову техніку з Донбасу.

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Про це йдеться в прийнятому комюніке лідерів.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародновизнаних кордонах. Ми закликаємо Росію знизити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями, і вивести російські війська і техніку з східного кордону України і Кримського півострова", – йдеться в заяві.

Лідери країн G7 заявили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, і висловили підтримку "нормандському формату" для забезпечення виконання Мінських угод.

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"Закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердженню прихильності перемир'я. Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочення подальшого прогресу в реформі", – йдеться в документі.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що глави МЗС країн G7 в Лондоні заявили про необхідність повного відведення російських військ від кордонів з Україною.

Нагадаємо в квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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