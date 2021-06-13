Лидеры G7 призвали Россию вывести войска из Донбасса и Крыма

Они убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником

Лидеры стран G7 на трехдневном саммите в Корнуолле / Фото: REUTERS

Лидеры стран G7 по итогам трехдневного саммита в Корнуолле призвали Россию вывести войска и военную технику с Донбасса.

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Об этом говорится в принятом коммюнике лидеров.

"Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международнопризнанных границах. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, и вывести российские войска и технику с восточной границы Украины и Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

Лидеры стран G7 заявили, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, и выразили поддержку "нормандскому формату" для обеспечения выполнения Минских соглашений.

"Призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощрению дальнейшего прогресса в реформе", – говорится в документе.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что главы МИД стран G7 в Лондоне заявили о необходимости полного отвода российских войск от границ с Украиной.

Напомним в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украиныи снизить напряженность.

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